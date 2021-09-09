Siirt'te su kaynaklarına 1 milyon 485 bin balık yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Siirt'teki 4 baraj ve gölete 1 milyon 485 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şanlıurfa'dan getirilen balıklardan 1 milyonu Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'na, 420 bini Şirvan ilçesinin Taşlı köyü mevkisindeki Alkumru Barajı'na, 65 bini de Kurtalan ilçesindeki Yayıklı ve Ekinli göletlerine salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı açıklamada, projeyle su ürünleri kaynaklarının zenginleştirilmesi, gölet ve barajlardaki balık stoklarının artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Demirhan, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 218 bin balık bırakıldığını hatırlatarak, "Bakanlığımızın projesi kapsamında bu yıl, geçmiş dört yılın yaklaşık 8 katı olarak toplamda 1 milyon 485 bin pullu sazan bırakıldı." dedi.

Baraj gölü ve göletlerde yasak avlanmayla ilgili denetimler gerçekleştirdiklerini aktaran Demirhan, 40 santimetreden kısa balıkların avlanılmamasını istedi.