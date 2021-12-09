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Siirt'te "suni tohumlama" ile hayvan varlığı ve kalitesi artırılacak - Son Dakika

Siirt'te "suni tohumlama" ile hayvan varlığı ve kalitesi artırılacak

09.12.2021 15:56
Siirt'te "suni tohumlama" ile hayvan varlığı ve kalitesi artırılacak

Siirt'te hayata geçirilen Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) kapsamında suni tohumlamadan 2022 yılı için 1000 buzağının doğması hedefleniyor.

Siirt'te hayata geçirilen Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) kapsamında suni tohumlamadan 2022 yılı için 1000 buzağının doğması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Şirvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kasım ayında hayata geçirilen proje ile büyükbaş hayvan varlığı ve üreticinin gelirinin artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Şirvan Halk Eğitim Merkezinde köy ve mahalle muhtarları ile yetiştiricilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, projenin hedef kitlesi ve üreticilere katkıları anlatıldı.

Toplantı sonrası ilçenin en büyük hayvan üreticilerinden Maşallah Özdemir'in ağılında veteriner hekimlerce büyükbaş hayvanlarda suni tohumlama yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Yaşar Ören, projenin ilk etapta Şirvan ve Pervari ilçelerinde, sonraki yıllarda diğer ilçelerde ve Siirt merkezde uygulanacağını söyledi.

Ören, proje ile merkezden uzak veteriner hekimlerin ulaşamadığı yerlerde suni tohumlama yapılmasının amaçlandığını ifade ederek, "Bütçesi 220 bin lira olan proje ile malzeme ve sperma alındı. İl genelinde suni tohumlamanın yaygın hale getirilmesi amaçlanıyor." dedi.

Şirvan Tarım ve Orman Müdürü Furkan Özüak da proje ile hayvanların ıslah edilmesi, verimin artırılması ve et ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığını aktardı.

Suni tohumlamanın ücretsiz uygulanacağını dile getiren Özüak, şunları aktardı:

"Kaymakamlık koordinesinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle veteriner hekimlerimizce suni tohumlama hizmetimiz veriliyor. Proje ile hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı fakat mevcut suni tohumlamanın yetersiz olduğu bölgelerde üreticilere hizmet veriliyor. Veteriner hekimlerle hizmeti üreticinin ayağına götürüyoruz."

Özüak, 400 büyükbaş hayvanda suni tohumlama yapılacağı ve 2022 yılı için il genelinde 1000 dolayında buzağı almayı hedeflediklerini ifade ederek, "Suni tohumlama ile mevcut sığırların ıslah edilmesini sağlanacak hem de kaliteli ve yüksek verime sahip buzağılar elde etmeyi amaçlıyoruz. Üreticilerimizden proje için olumlu geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Üretici Maşallah Özdemir ise daha önce ekonomik şartlardan dolayı suni tohumlama yapamadığını belirterek, suni tohumlama ile her yıl bir buzağı almayı hedeflediğini aktardı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 'suni tohumlama' ile hayvan varlığı ve kalitesi artırılacak - Son Dakika


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