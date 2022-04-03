Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

03.04.2022 14:32
Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Dumlupınar Mahallesi Şeyh Zeynep Caddesi üzerinde durdurulan Y.E'nin üst aramasında 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - SİİRT

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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