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Siirt'te şüphe üzerine üst araması yapılan şahısta uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

Siirt'te şüphe üzerine üst araması yapılan şahısta uyuşturucu madde çıktı

06.01.2022 11:10
Siirt'te şüphe üzerine üst araması yapılan şahısta uyuşturucu madde çıktı

Siirt'te devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir şahısta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt'te devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir şahısta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Batı Mahallesi 913. Sokakta şüphe üzerine durdurulan şahsın üst aramasında mavi poşet parçasına sarılı 10,50 gram preslenmiş toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemleri sürüyor. - SİİRT

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te şüphe üzerine üst araması yapılan şahısta uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te şüphe üzerine üst araması yapılan şahısta uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika
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