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Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı - Son Dakika

Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

22.02.2022 11:37

Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı SİİRT Siirt'te oturma bankının yanına bırakılan şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı.

Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

SİİRT Siirt'te oturma bankının yanına bırakılan şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda oturma bankının yanında şüpheli bir bavulu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, bavulun bulunduğu alana emniyet şeridi çekti. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan bavulda elbise ve evraklar çıktı.

Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı
Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı
Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı
Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı
Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı
Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

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Demokrasi, 15 Temmuz, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı - Son Dakika
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