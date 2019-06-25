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Siirt'te şüpheli bidon yerli üretim "Kaplan"la imha edildi

1 saat önce

Siirt Valiliği önünde bulunan şüpheli bidon, ASELSAN tarafından üretilen "Kaplan" isimli robotla imha edildi.

Siirt'te şüpheli bidon yerli üretim
Siirt Valiliği önünde bulunan şüpheli bidon, ASELSAN tarafından üretilen "Kaplan" isimli robotla imha edildi.
Siirt- Kurtalan kara yolu üzerindeki valilik bahçesinin duvarının bitişiğinde bidonu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak yolu çift taraflı trafiğe kapattı.
Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından bidona, ASELSAN tarafından üretilen "Kaplan" isimli bomba imha robotuyla müdahale edildi.
Kontrollü şekilde patlatılan bidonun boş olduğu belirlendi.
Vali Atik, Kaplan'ı inceledi
Vali Ali Fuat Atik, olay yerine gelerek incelemede bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü envanterine yeni giren Kaplan'ın zorlu görevlerinde bomba imha ekiplerinin en büyük yardımcısı olduğunu aktaran Atik, bu robotun keşif gözetleme, toprağa gömülü mayın veya uzaktan komut edilen patlayıcıları tespit ve imha etme gibi birçok görevde kullanılabildiğini kaydetti.
Vali Atik, emniyet personeline çalışmalarında kolaylık diledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:39 Kaynak: AA
Siirt Valiliği, Siirt, Güncel
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