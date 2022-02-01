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Siirt'te şüpheli şahıs, çalıştığı iş yerini soyarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te şüpheli şahıs, çalıştığı iş yerini soyarken suçüstü yakalandı

01.02.2022 14:43
Siirt'te şüpheli şahıs, çalıştığı iş yerini soyarken suçüstü yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sanayi içerisinde inşaat iskele demirlerini çalan şahıslar, suçüstü yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sanayi içerisinde inşaat iskele demirlerini çalan şahıslar, suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında, Veysel Karani Mahallesi sanayi içerisinde hırsızlık konusu ihbarı intikal etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada açık alanda bulunan bir minibüste ve yakındaki bir işyerinde olmak üzere toplamda 80 adet inşaat iskele demirlerini taşıyan hırsızlık şüphelileri Ö.Y. ve M.A. isimli şahısların suçüstü yakalandığı bildirildi. Şüpheli şahıslardan M.A. adlı şahsın işyerinde çırak olarak çalıştığı ve iskele demiri yüklü servis aracının bahse konu işyerine tamir için bırakıldığı tespit edildiği belirtildi. Ekipler, minibüs ve çalıntı malzemeleri sahiplerine teslim etti. Şüpheli şahısların, gerekli işlemler için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldüğü kaydedildi. - SİİRT

Siirt'te şüpheli şahıs, çalıştığı iş yerini soyarken suçüstü yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, İnşaat, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te şüpheli şahıs, çalıştığı iş yerini soyarken suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te şüpheli şahıs, çalıştığı iş yerini soyarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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