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Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde 5 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde 5 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi

19.02.2022 12:36
Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde 5 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te, bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt'te, bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, kent merkezi İnönü Mahallesi, 801. Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üst aramasında 3 fişek eroin ve 2 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - SİİRT

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde 5 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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