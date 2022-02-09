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Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

09.02.2022 11:52
Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te, bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt'te, bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Yeni Mahalle Hz. Fakirullah Caddesi ile 1581. Sokak kesişimin de S.E. isimli şüpheli üzerinde 1 fişek metamfetamin, 1 fişek eroin ve 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat (payt tüpü) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - SİİRT

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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