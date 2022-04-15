Siirt'te şüpheli şahıs üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te şüpheli şahıs üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

15.04.2022 12:53
Siirt'te şüpheli şahıs üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt kent merkezimde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 1 fişek metamfetamin ele geçirildi.

Siirt kent merkezimde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 1 fişek metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi 503. sokak üzerinde durdurdukları şüpheli M.K'nın üzerinde 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SİİRT

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te şüpheli şahıs üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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