Siirt kent merkezimde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 1 fişek metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi 503. sokak üzerinde durdurdukları şüpheli M.K'nın üzerinde 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SİİRT
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te şüpheli şahıs üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika