Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

28.03.2022 11:17
Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kurtalan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan ortak çalışma neticesinde bir araçta, ve F.Ö. isimli şahıs üzerine yapılan aramada 0,5 gram Metamfetamin ile 0,5 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Şahsın emniyetteki işlemleri devam etmekte olduğu kaydedildi. - SİİRT

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Son dakika haberleri: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Son dakika haberleri | 'Manken' otomobildeki esrarı buldu; 4 gözaltı Son dakika haberleri | 'Manken' otomobildeki esrarı buldu; 4 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
11:00 Bitcoin 2022'nin en yüksek seviyesini gördü!
10:49 28 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,85'ten işlem görüyor
10:45 Barzani'nin kaynaklarından çarpıcı açıklama: PKK'nın sonu geldi!
10:37 Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 11:32:14. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement