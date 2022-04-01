Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

01.04.2022 14:05
Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın kaba üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın kaba üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi üzerinde durdurdukları şüpheli A.Ö'nün üst aramasını yaptı. Şahsın üst aramasında toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyet işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - SİİRT

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı Son dakika gündem: 'Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı Son dakika! Polis uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine gittiği adreste 3 kişiyi gözaltına aldı Son dakika! Polis uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine gittiği adreste 3 kişiyi gözaltına aldı

Uyuşturucu, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
14:00 Eşini öldürdüğü silahla intihar etti: Çocukları kimsesiz kaldı
13:47 Erkek şiddeti bir türlü son bulmuyor! Tartıştığı sevgilisine sokak ortasında saldırdı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:14:50. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement