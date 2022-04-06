Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 3 fişek eroin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kent merkezi Şeyh Zeynep Caddesi üzerinde şüpheli şahıs durdurdu. Şüpheli şahıs M.A.'nın üst aramasında 3 fişek eroin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi. - SİİRT
Kaynak: İHA
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