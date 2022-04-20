Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

20.04.2022 14:54
Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 4 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 4 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Edip Turhan Caddesi üzerinde durdurdukları şüpheli M.E.K.'nin üst aramasında 4 fişek halinde 8,92 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT

Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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