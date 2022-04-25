Siirt'te şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Siirt'te şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

25.04.2022 12:52
Siirt'te şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 1 fişek metamfetamin ve 1 fişek eroin maddesi bulundu.

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 1 fişek metamfetamin ve 1 fişek eroin maddesi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi üzerinde durdurulan S.Ö. isimli şahsın üst aramasında 1 fişek metamfetamin ve 1 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi. - SİİRT

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Eroin, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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