Suriyeli ailelere gıda ve nakdi yardım dağıtıldı - Son Dakika

İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve nakdi yardım yapıldı.

İHH gönüllüleri, Yeni, Kooperatif ve Doğan mahallelerinde önceden tespit edilen ailelere gıda yardımları ulaştırdı.

İHH Koordinatörü Mehmet Faruk Süzün, çoğu Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik ramazan boyunca gıda ve nakdi yardımların devam edeceğini belirtti.

İlerleyen günlerde 1950 adet 250'şer liralık alışveriş kartı dağıtılacağını dile getiren Süzgün, "Siirt İHH olarak Ramazan faaliyetlerine ilk gün başladık. Şu an ilimiz genelinde önceden tespit ettiğimiz yerli ve Suriyeli ihtiyaç sahibi 1250 ailemize gıda kolisi dağıtımına başladık. Ayrıca 1950 alışveriş kartı dağıtacağız. Vatandaşlar bu kartlarla markete giderek istediği gıda ihtiyacını temin edebilecek. Tüm bu yardımlar 500 bin liraya tekabül ediyor." dedi.