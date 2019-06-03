Son Dakika Haberleri: Siirt'te "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı
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Siirt'te "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı

49 dakika önce

Siirt'te çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı.

Siirt'te
Siirt'te çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Siirt- Kurtalan yolunda yaptıkları uygulamada, araçlardaki çocukları trafik konusunda bilgilendirerek "Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" kampanyası çerçevesinde çocuklara "sürücü seyahat karnesi" verdi.
Sürücülerden Metin Kara, uygulamanın oldukça faydalı olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:13 Kaynak: AA
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