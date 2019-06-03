Siirt'te "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı
49 dakika önce
Siirt'te çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:13 Kaynak: AA
'te çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri Siirt- Kurtalan
yolunda yaptıkları uygulamada, araçlardaki çocukları trafik konusunda bilgilendirerek "Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" kampanyası çerçevesinde çocuklara "sürücü seyahat karnesi" verdi.
Sürücülerden Metin Kara
, uygulamanın oldukça faydalı olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.
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