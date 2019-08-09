Siirt'te sürücülere eğitim
21 dakika önce
Siirt'te kazaların önlenmesi amacıyla trafik ihlallerinde bulunan sürücülere eğitim verildi.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:46 Kaynak: AA
'te kazaların önlenmesi amacıyla trafik ihlallerinde bulunan sürücülere eğitim verildi.
"Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi kapsamında yürütülen uygulamada kural ihlali yapan sürücülere emniyet kemerinin önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında bilgi veriliyor.
Vali Ali Fuat Atik
, Siirt- Kurtalan
kara yolu üzerindeki Kilit-1 polis noktasında kurulan yaşam tünelini ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay
ve trafik ekiplerinden bilgi aldı.
Kurallara uymanın önemine değinen Atik, İçişleri Bakanlığının son dönemde trafik güvenliği konusunda yoğun tedbir aldığını söyledi. Polis
ve jandarma ekiplerinin vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla büyük gayret sarf ettiğini aktaran Atik, sürücülerin de sorumluluk alarak mutlaka kurallara uymasını istedi.
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