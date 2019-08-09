Son Dakika Haberleri: Siirt'te susam üretimi
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Siirt'te susam üretimi

22 dakika önce

Türkiye'de daha çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen susamın Siirt'te üretiminin yapılabileceği tespit edildi.

Siirt'te susam üretimi, System.String[]
Türkiye'de daha çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen susamın Siirt'te üretiminin yapılabileceği tespit edildi.
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, bölge çiftçisine yüksek gelir getirecek alternatif ürün temin etmek için üniversite olarak çalışma yaptıklarını söyledi.
Üniversite olarak susam üzerinde 3 yıldır çalışma yaptıklarını belirten Erman, şöyle konuştu:
"Susamın Siirt iklimine uyum sağladığını, herhangi hastalık, zararlı böceğin olmadığını tespit ettik. Biz burada çiftçilerimize acaba birim olandan hangi ürünü ekersek daha yüksek verim alırız, onu araştırıyoruz. Çiftçilerimiz yeni ürünlere yabancı oldukları için kaç kere su, gübre vereceğiz yönünde araştırma yapıyoruz. Siirt'teki ürün desenini yeni ürünlerle desteklemek istiyoruz."
Akdeniz Bölgesi, Türkiye, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:53 Kaynak: AA
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