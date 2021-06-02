Köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı - Son Dakika

Siirt'in Şirvan ilçesinde, süt sağımından dönen köylüleri taşıyan "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, süt sağımından dönen köylüleri taşıyan Yunus T. idaresindeki tarım aracı Ormanbağı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü Yunus T. ile araçtaki 8 kişi yaralandı
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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