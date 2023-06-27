Siirt'te tadilat işi durdu: Puhu yavruları bulundu - Son Dakika
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Siirt'te tadilat işi durdu: Puhu yavruları bulundu

Siirt'te tadilat işi durdu: Puhu yavruları bulundu

27.06.2023 13:28

Siirt'te bir ev sahibi, mutfak havalandırmasında nesli tehlike altındaki puhu yavrularını fark edince tadilat işine ara verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, bulunan yavruların puhu kuşu olduğu belirlendi. Ev sahibi, yavruların anneleri tarafından büyütülmesini bekleyeceklerini ve tadilat işine daha sonra devam edeceklerini söyledi.

SİİRT'te mutfak havalandırmasında nesli tehlike altındaki puhu yavrularını fark eden Murat Yücelişli, evindeki tadilata ara verdi. Murat Yücelişli, "Şimdilik annelerinin onları büyütmesini bekliyoruz. Tadilatımızı bıraktık, sonradan devam edeceğiz" dedi.

?Yeni Mahalle 1523'üncü Sokak'taki Kadir Apartmanı'nın 3'üncü katında oturan Murat Yücelişli, mutfağını yenilemek istedi. Tadilat sırasında havalandırma borusunu kontrol eden Yüceişli, bir kuş yuvası ve içerisinde 3 yavru buldu. Yavruların daha önce gördüğü türlere benzemediğini fark eden Yüceişli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekiplerin kontrolünde, kuşların nesli tehlike altındaki bir baykuş türü olan Puhu olduğu belirlendi. Yüceişli, annenin, yavrularını büyütüp yuvadan götüreceği döneme kadar tadilata ara verdi.Yavruların puhu kuşu olduğunu öğrenince şaşırdığını söyleyen Murat Yücelişli, "Evimizin mutfağındaki aspiratör tadilatı için boru kısmını söktük, orada kuşların olduğunu tahmin ediyorduk ama güvercin falan olduğunu düşünüyorduk. Farklı bir kuş türü olduğunu anlayınca Doğa Koruma ekiplerine haber verdik. Onlar da sağ olsun geldiler ve 8 gün içerisinde annelerinin yavrularını alabileceğini söylediler. Biz de o yüzden müdahale etmedik. Şimdilik annelerinin onları büyütmesini bekliyoruz. Tadilatımızı bıraktık, sonradan devam edeceğiz. Kuşların türünü öğrenince çok şaşırdık. Türünün ilk başta ne olduğunu bilmedik. O yüzden nesli tükenmekte olduğunu gelen ekipler bize söyledi. Bu yüzden kuşlara müdahale etmeyeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yaşam, Son Dakika

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