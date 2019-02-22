Son Dakika Haberleri: Siirt'te Takla Atan Araçtaki 5 Kişi Yaralandı

Siirt'te Takla Atan Araçtaki 5 Kişi Yaralandı

1 saat önce

SİİRT'te sürücüsü virajı alamayan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Siirt'te Takla Atan Araçtaki 5 Kişi Yaralandı, System.String[]
SİİRT'te sürücüsü virajı alamayan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Siirt- Pervari karayolunda meydana geldi. Pervari'den Siirt'e gelen 72 EC 182 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:57 Kaynak: DHA

Pervari, Siirt, Güncel
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