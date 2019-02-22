Siirt'te Takla Atan Araçtaki 5 Kişi Yaralandı
1 saat önce
SİİRT'te sürücüsü virajı alamayan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
SİİRT'te sürücüsü virajı alamayan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Siirt- Pervari karayolunda meydana geldi. Pervari'den Siirt'e gelen 72 EC 182 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
- Siirt
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:57 Kaynak: DHA
Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı
Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı
Siirt'in Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzetleri Gençlerle Geleceğe Taşınacak
Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz