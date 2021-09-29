Siirt'te takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Kazanın şokunu yaşayan Sezgin, trafik ekipleri ve vatandaşlar tarafından sakinleştirdi.???????

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?

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