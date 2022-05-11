Talasemi hastası İremsu için doğum günü kutlaması - Son Dakika

Siirt'te Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte talasemi hastası 11 yaşındaki İremsu Hansu için doğum günü kutlaması yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Şubesi, 25 talasemi hastası çocuğu, aileleriyle Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte ağırladı.
Etkinlikte 11 yaşındaki talasemi hastası İremsu Hansu'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı, pasta kesildi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, çocuklar ve aileleriyle ilgilendi.
Talasemi hastası çocukların tedavi süreçlerinin devam ettiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, hastaları yalnız bırakmadıklarını, bu tür etkinliklerin çocukların birbirleriyle kaynaşıp sosyalleşmesine katkı sunduğunu aktardı.
Kaynak: AA
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