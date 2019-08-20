Son Dakika Haberleri: Siirt'te tarihi eser operasyonu
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Siirt'te tarihi eser operasyonu

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, ele geçirilen çeşitli tarihi eserlerin yanı sıra el yazması Kur'an-ı Kerim de bulundu.

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, ele geçirilen çeşitli tarihi eserlerin yanı sıra el yazması Kur'an-ı Kerim de bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyünde yaşayan A.E'nin silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, 5 metal ve toprak testi, kılıç, 6 gümüş sikke, 2 metal süs eşyası, 7 cam obje, 2 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen saat, 2 yüzük, 2 metre yüksekliğinde 40 santimetre genişliğinde yaklaşık 400 kilogram ağırlığında işlemeli taş sütun, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 36 fişek, 3 şarjör ile cep telefonu ele geçirildi, ayrıca el yazması olduğu belirlenen bir Kur'an-ı Kerim de bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kurtalan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:24 Kaynak: AA
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