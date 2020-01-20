Siirt'te tarihi niteliğinde olan 4 obje ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te tarihi niteliğinde olan 4 obje ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te tarihi niteliğinde olan 4 obje ele geçirildi

6 saat önce

Siirt'te düzenlenen operasyonda, tarihi niteliğinde 4 obje ele geçirildi.

Siirt'te tarihi niteliğinde olan 4 obje ele geçirildi, System.String[]

Siirt'te düzenlenen operasyonda, tarihi niteliğinde 4 obje ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şirvan ilçesinde, adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden, bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 adet objeye, 2 adet ruhsatsız av tüfeğine, 3 adet ruhsatsız tabancaya ve 83 adet mermiye el konulmuştur. Konuyla ilgili olarak yürütülen adli tahkikat devam etmekte olup, gözaltına alınan şüpheli bir şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır" denildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
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