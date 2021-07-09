Kontrolden çıkan tarım aracı bahçeye uçtu - Son Dakika

Kontrolden çıkan tarım aracı bahçeye uçtu
SİİRT - Siirt'te pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Kaza, Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyünde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Traktör yardımıyla halat bağlanan tarım aracı bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: İHA
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