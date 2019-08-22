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Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 12 kişi yaralandı

31 dakika önce

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 12 kişi yaralandıSİİRT - Siirt'te "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 12 kişi yaralandı

SİİRT - Siirt'te "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Eruh çevreyolunda meydana geldi. Serhat Evin'in kullandığı tarım aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile Hülya, Rojda, Cindi, Havva, Şilan, Reyhan Esila, Abdulsamet, Elif Ecrin, Mirza, Zilan ve Sehliya Evin yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rojda Evin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rojda, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:06 Kaynak: İHA
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