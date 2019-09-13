Son Dakika Haberleri: Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü
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Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Siirt'te, tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Siirt'te, tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İbrahim İrge'nin (21) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Şirvan ilçesi Yağcılar köyü yolunda şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan İrge, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

20 gün sonra evleneceği öğrenilen İrge'nin ölüm haberini duyan nişanlısı ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü

Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:18 Kaynak: AA
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