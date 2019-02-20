Son Dakika Haberleri: Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı

Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Şen'in (44) kullandığı patpat adı verilen tarım aracı, Dumlupınar Mahallesindeki bahçede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Ağır yaralanan Şen, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:19 Kaynak: AA

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