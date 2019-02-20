Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Siirt
'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Şen
'in (44) kullandığı patpat adı verilen tarım aracı, Dumlupınar
Mahallesindeki bahçede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Ağır yaralanan Şen, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:19 Kaynak: AA
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