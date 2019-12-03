Son Dakika Haberleri: Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Siirt'te patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesi İnönü mahallesinde Harun Deveboynu'nun (36) kullandığı patpat, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Deveboynu, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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