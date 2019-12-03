Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Siirt'te patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:18 Kaynak: AA
Siirt'te patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesi İnönü mahallesinde Harun Deveboynu'nun (36) kullandığı patpat, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan Deveboynu, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık