Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Siirt'te pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinen bilgilere göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Bayındır köyünde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki pat pat aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü Ş.A., ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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