Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Siirt'te pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Eruh ilçesine bağlı Kaşıkyayla köyünde meydana geldi. Ahmet G. (21) yönetimindeki pat pat aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
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