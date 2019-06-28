Siirt'te tarım aracı devrildi: 2 yaralı
1 saat önce
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
'te tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Pervari
ilçesine bağlı Kilis
köyünde Abdulhalik Öneryıldız'ın (22) kullandığı pat pat adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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