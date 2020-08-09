Siirt'te tarım aracı devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Siirt'te pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eruh ilçesine bağlı Gölgelikonak köyünde meydana geldi. Derviş Yılmaz yönetimindeki pat pat aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Derviş Yılmaz, Yusuf, Mizgin, Şaban Gündüz yaralandı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT