Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Epcerev'in (56) kullandığı araç, Damlı köyünde devrildi.
Kazada, sürücü Epcerev'in oğlu Sinan Epcerev (33) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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