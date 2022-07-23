"8-9 Mayıs'ta Gündoğdu, Ulaştı ve İkizler köylerinde yaşanan aşırı doludan etkilenen 179 dekar tarım alanında zarar gören 116 çiftçi için 1 milyon 500 bin lira dolu hasarı yardımı gönderilmiş, dolu hasarı yardımı zarar gören üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanmıştır. Yaşanan afetten zarar gören üreticilere tekrar geçmiş olsun. Her daim çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te tarım arazisi doludan zarar gören çiftçilere 1,5 milyon lira yardım - Son Dakika

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