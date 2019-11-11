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Siirt'te tarım değerlendirme toplantısı düzenlendi

7 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde tarım sektörel değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Siirt'te tarım değerlendirme toplantısı düzenlendi, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde tarım sektörel değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Pervari Kaymakamı Musa Aydemir başkanlığınca düzenlenen toplantıda Pervari balının kalitesinin artırılması ve markalaşması için projelere ağırlık verilmesini gerektiği belirtildi. Değerlendirme toplantısının Pervari tarım ve hayvancılığının gelişimine katkıda bulunacağını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, bu tür toplantıları diğer ilçelerde de yapmayı hedeflediklerini, tarım sektöründe yapılanları ve yapılması gerekenleri tartışacaklarını dile getirdi.


Toplantıya bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı. - SİİRT

Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
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