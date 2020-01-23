Siirt'te Tarım ve Ağaç Müzesi oluşturulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te Tarım ve Ağaç Müzesi oluşturulacak - Son Dakika

Siirt'te Tarım ve Ağaç Müzesi oluşturulacak

6 saat önce

Siirt Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Tarım ve Ağaç Müzesi oluşturulacak.

Siirt'te Tarım ve Ağaç Müzesi oluşturulacak, System.String[]

Siirt Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Tarım ve Ağaç Müzesi oluşturulacak.

Canpolat, 2019 yılında köylerin altyapılarının iyileştirildiğini, kültür sanat ve sportif alanlarda önemli yatırımlar yapıldığını kaydetti.


2019'da içme suyu alanında 22 projenin 15'inin tamamladıklarını 5 projenin de yapım aşamasında olduğunu belirten Canpolat, şöyle konuştu:

"Kurum bünyesinde yaptığımız hizmetlerin yanı sıra toplum merkezlerine katkı sağladık. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Millet Kıraathanesinin yapımına destek verdik. Tarım ve Ağaç Müzesi'nin yapımını üstleneceğiz. Siirt Özel idarespor bünyesinde altyapı okulları açacağız. İkinci etap çalışmamızla okullarla işbirliği yaparak yetenekli çocukların altyapıya kazandırılması sağlanacak."

Canpolat, "Yaptığımız istişareler sonucu halkın yaşam alanlarını daha da kolaylaştırmak için Botan Çayı'nda arabalı feribot ve tekne turları yapılması için gerekli altyapıyı oluşturacağız. Önce iskele yapılsın biz de bu konuda adım atacağız." dedi.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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