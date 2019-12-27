Siirt'te tarım ve ağaç müzesi yapılacak - Son Dakika

Siirt'te 4 milyon lira bütçeyle tarım ve ağaç müzesi yapılacak.



AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) aracılığıyla Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) sunulan projenin kabul edildiğini söyledi.



Projenin kentte 4 bin 500 metrekarelik alanda bölgede örnek alınacak bir çalışma olacağını belirten Ören, şunları kaydetti:



"Geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaptığımız görüşmede sözünü aldığımız proje yakın zamanda hayata geçecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hayata geçirilecek olan 4 Milyon liralık proje, alanında bölgede örnek olacak. Projede yeşil alan, tarım müzesi, tarım kütüphanesi, cep sinema salonu ve halkımızın istifade edeceği sosyo-kültürel tesisi kapsayacak. Projeyle İlimizde doğa ve tarım sevgisinin arttırılması, dinlenme ve sosyal aktivite amaçlı yeni bir sosyal alan oluşturulması ve aynı zamanda ilimizde eğitime ve kültür turizmine de katkı sağlanması amaçlanıyor. Emeği geçenleri kutluyorum."