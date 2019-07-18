Son Dakika Haberleri: Siirt'te tarım ve hayvancılığa 3 milyon 200 bin lira yatırım
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Siirt'te tarım ve hayvancılığa 3 milyon 200 bin lira yatırım

1 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3 milyon 200 bir lira tutarındaki 10 tarım ve hayvancılık projesinin kabul edildiğini bildirdi.

Siirt'te tarım ve hayvancılığa 3 milyon 200 bin lira yatırım, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3 milyon 200 bir lira tutarındaki 10 tarım ve hayvancılık projesinin kabul edildiğini bildirdi.
Vali Atik, yaptığı açıklamada, yapılacak yatırımlarla kentin tarım ve hayvancılığının daha da gelişeceğini belirtti.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi Başkanlığı 2019 Yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerince hazırlanan 10 projenin kabul edildiğini aktaran Atik, "En çok projeyi sunan il olarak idareye 28 proje sunduk. GAP idaresi tarımsal üretimin desteklenmesi programı kapsamında sunduğumuz projelerden 10'unu kabul etti. Ayrıca Şirvan ilçemize ait 2 milyon 700 bin lira değerinde 4 tarımsal entegre projeleri de önümüzdeki ayda değerlendirilecek." dedi.
Kentin tarım ve hayvancılık kenti olduğunu kaydeden Atik, şöyle devam etti:
"Tarımsal projelerle sağlanan kaynaklar, etkin ve hassasiyetle kullanılacak, ilimiz istihdamına, tarım ve hayvancılık üretimimizin artmasına ve ürün desenimizin çeşitlendirilmesi ile birlikte çiftçi ve üreticilerimize önemli katkılar sağlayacak."
Vali Atik, kabul edilen projelerin "Ana Arı", "Seyyah Arıcılar", "Konar-Göçer Hayvan Yetiştiricilerine Nefes", "Ana Arı Yetiştiriciliği", "Gezginci Arıcılık", "Pervari Bal Festivali", "Alternatif Ürün Lavanta Yetiştiriciliği", "Kesme Çiçek Yetiştiriciliği", "Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği" ve "Budama Aşılama" projeleri olduğunu açıkladı.
Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:21 Kaynak: AA
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