Siirt'te tarıma dayalı yatırım projeleri hibe başvuruları başladı - Son Dakika

Siirt'te tarıma dayalı yatırım projeleri hibe başvuruları başladı

10.12.2020 10:49
Siirt'te tarıma dayalı yatırım projeleri hibe başvuruları başladı, System.String[]

Siirt'te tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine verilecekhibe başvuruları başladı.

Siirt'te tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine verilecekhibe başvuruları başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını esas alan üretime yönelik inşaat işleri, makine ekipman alımı projeleri KDV hariç yüzde 50'sinin destekleneceği belirtildi.

Program kapsamında hazırlanan başvuru dosyalarının 90 gün içinde uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanarak elektronik ağ üzerinden girişlerinin yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu), proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar hibe kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve kanatlı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi, sera ve kesimhane yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir."

Hibe programına bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabileceği aktarılan açıklamada, "Proje limitleri hibeye esas proje tutarları yeni yatırımlar için 3 milyon lira, tamamlama yatırımları için 2 milyon lira, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme yatırımları için 1,5 milyon lira olacaktır. Detaylı bilgi Bakanlığın web sitesinden takip edilebilecek." denildi.

Yatırım, İnşaat, Tarım, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te tarıma dayalı yatırım projeleri hibe başvuruları başladı - Son Dakika


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