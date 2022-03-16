Siirt'te tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı sulama suları analiz edildi - Son Dakika
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Siirt'te tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı sulama suları analiz edildi

16.03.2022 19:24
Siirt'te tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı sulama suları analiz edildi

Siirt'te tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı sulama sularında analiz yapıldı.

Siirt'te tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı sulama sularında analiz yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği" kapsamında sulama amaçlı kullanılan suların analizine yönelik çalışma başlatıldı.

İl sınırları içerisinde 13 yer üstü su kaynağından aylık ve 1 yer altı su kaynağından 3 aylık dönemler şeklinde düzenli olarak numuneler alındı.

Analizlerde, ildeki suların tarımsal kirlilikten etkilenmediği ve temiz olduğu tespit edildi.

Analiz çalışmalarının aylık dönemler halinde yapılacağı bildirildi.

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Tarım, Siirt, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı sulama suları analiz edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı sulama suları analiz edildi - Son Dakika
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