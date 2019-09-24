Siirt'te taş taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı
1 saat önce
Siirt'te taş taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Siirt'te taş taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sırrı Gerger yönetimindeki 63 PL 028 plakalı, taş taşıyan kamyon, Siirt- Şirvan kara yolu Akyamaç köyü yakınlarında devrildi.
Çevreden geçen araç sürücülerinin haber verdiği AFAD ekipleri, sıkışan sürücü Gerger ile Emine Gerger ve 8 yaşındaki Aslı Gerger'i kamyondan çıkarttı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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