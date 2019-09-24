Son Dakika Haberleri: Siirt'te taş taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı
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Siirt'te taş taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

Siirt'te taş taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Siirt'te taş taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Siirt'te taş taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Sırrı Gerger yönetimindeki 63 PL 028 plakalı, taş taşıyan kamyon, Siirt- Şirvan kara yolu Akyamaç köyü yakınlarında devrildi.

Çevreden geçen araç sürücülerinin haber verdiği AFAD ekipleri, sıkışan sürücü Gerger ile Emine Gerger ve 8 yaşındaki Aslı Gerger'i kamyondan çıkarttı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şirvan, Gerger, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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