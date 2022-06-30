Siirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği

Siirt'te, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Adalet Komisyonu Başkanlığının ev sahipliğinde İl Özel İdaresi Dinlenme Tesisleri'nde verilen yemekte yaptığı konuşmada, Samsun Cumhuriyet savcılığına atanan Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay ile görev yeri değişen diğer hakim ve savcıları tanımaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başsavcı Başbay da 7'nci görev yeri olan Siirt'ten Samsun'a gideceklerini ifade ederek, "Siirt de meslek hayatımızda çok ciddi ve önemli bir yer edindi." dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut da her yıl kararname dönemlerinde meslektaşlarıyla ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Başbay ile 2 yıl uyum içerisinde görev yaptığını anlatan Obut, "Başsavcımızla uyumlu şekilde çalıştık. Herkesin sevgisini ve saygısını kazandı." ifadelerini kullandı.

Obut, tayini çıkan diğer hakim ve savcılarla da bir arada çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yeni görev yerlerinde onlara başarı diledi.

Konuşmaların ardından Başbay ile tayini çıkan hakim ve savcılara plaket verildi.

Programda, kentte görev yapan bazı müzik öğretmenleri tarafından mini konser verildi. Başsavcı da türkülere saz çalarak eşlik etti.

Programa, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, Siirt Baro Başkanı Kenan Bilge, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Tillo Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.