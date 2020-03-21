Siirt'te tedavi edilen atmaca doğaya salındı - Son Dakika
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Siirt'te tedavi edilen atmaca doğaya salındı

6 saat önce

Siirt'te kanadından yaralanan atmaca tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salındı.

Siirt'te tedavi edilen atmaca doğaya salındı, System.String[]

Siirt'te kanadından yaralanan atmaca tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salındı.


Siirt'in Şirvan ilçesinde bitkin halde yol kenarında bulunan ve kanadından yaralanan atmaca cinsi kuşu vatandaşlar Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Yaralı kuşu tedavi etmek üzere koruma altına alan Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kanadından yaralanan ve kısa sürede tekrar uçabilir hale gelen atmaca, ekipler tarafından doğaya salındı. - SİİRT

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:20 Kaynak: İHA

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