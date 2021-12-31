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Siirt'te tedavisi tamamlanan atmaca özgürlüğe kanat açtı - Son Dakika

Siirt'te tedavisi tamamlanan atmaca özgürlüğe kanat açtı

31.12.2021 14:37

Siirt'te tedavisi tamamlanan atmaca özgürlüğe kanat açtıSİİRT Siirt'te kanadından yaralanan atmaca, tamamlanan tedavisinin ardından doğaya salındı.

Siirt'te tedavisi tamamlanan atmaca özgürlüğe kanat açtı

SİİRT Siirt'te kanadından yaralanan atmaca, tamamlanan tedavisinin ardından doğaya salındı.

Şirvan ilçesi Özpınar köyünde bitkin halde yol kenarında bulunan ve kanadından yaralanan atmaca cinsi kuşu, vatandaşlar tarafından Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Yaralı kuşu tedavi etmek üzere koruma altına alan ekipler, kanadından yaralanan atmacayı Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdü. Burada tedavisi tamamlanan ve tekrar uçabilir hale gelen atmaca, ekipler tarafından özgürlüğüne bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Merkez Şefi Orman Mühendisi Gökhan Şeker, atmacanın tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına saldıklarını söyledi. Şeker, vatandaşlar tarafından yaralı bulunan atmacayı personellerle beraber almaya gittiklerini belirtti. Şeker, "Tedavisi için Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde ilk tedavisi tamamlanan hayvanımızı tekrardan alıcı ortama bırakmak için yine aynı şekilde Özpınar köyüne geldik. Yemleme faaliyetlerimizle birlikte tekrardan atmaca kuşumuzu özgürlüğüne bugün kavuşturduk. Yaban hayatını yerinde destekleyelim. Yaralanan yaban hayvanı gördüğümüzde Siirt şube müdürlüğü telefon üzerinden ulaşarak yaban hayvanlarımızı koruyalım ve onları yerlerinde rahat bırakalım" dedi.

Siirt'te tedavisi tamamlanan atmaca özgürlüğe kanat açtı
Siirt'te tedavisi tamamlanan atmaca özgürlüğe kanat açtı
Siirt'te tedavisi tamamlanan atmaca özgürlüğe kanat açtı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt Üniversitesi, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Siirt'te tedavisi tamamlanan atmaca özgürlüğe kanat açtı - Son Dakika
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