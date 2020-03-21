Siirt'te tedavisi yapılan atmaca doğaya bırakıldı - Son Dakika

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Siirt'te tedavisi yapılan atmaca doğaya bırakıldı
6 saat önce
Siirt'te yaralı hade bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Siirt'te yaralı hade bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesi yol ayrımında vatandaşların bulduğu yaralı atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Koruma altına alınan atmaca, veteriner kontrolünden geçirildi.
Tedavisinin ardından uçabilecek duruma gelen atmaca, görevliler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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