Siirt'te tedbirler kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

SİİRT - Siirt'te İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla, alan, meydan, sokak, cadde ve iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.

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