Siirt'te tedbirler kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Siirt'te tedbirler kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi
SİİRT - Siirt'te İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla, alan, meydan, sokak, cadde ve iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.
Siirt İl Pandemi Kurulu, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Kurul, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler aldı. Alınan kararla, vatandaşların sosyal iletişim halinde bulunduğu alan, meydan, sokak, cadde ve iş yerlerinde maske takılması zorunla hale getirildi.
Karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.