Tefeci operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik suçu işledikleri tespit edilen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz